The Top 100 Chinese Surnames

Names are an important type of vocabulary. In China, you will run into the same surnames again and again, so it helps to become familiar with the most common ones. You’ll rarely meet a Chinese person with a surname not in this list of 100.

Rank Chinese Pinyin 1. 李 Lǐ 2. 王 Wáng 3. 张 Zhāng 4. 刘 Liú 5. 陈 Chén 6. 杨 Yáng 7. 赵 Zhào 8. 黄 Huáng 9. 周 Zhōu 10. 吴 Wú 11. 徐 Xú 12. 孙 Sūn 13. 胡 Hú 14. 朱 Zhū 15. 高 Gāo 16. 林 Lín 17. 何 Hé 18. 郭 Guō 19. 马 Mǎ 20. 罗 Luó 21. 梁 Liáng 22. 宋 Sòng 23. 郑 Zhèng 24. 谢 Xiè 25. 韩 Hán 26. 唐 Táng 27. 冯 Féng 28. 于 Yú 29. 董 Dǒng 30. 萧 Xiāo 31. 程 Chéng 32. 曹 Cáo 33. 袁 Yuán 34. 邓 Dèng 35. 许 Xǔ 36. 傅 Fù 37. 沈 Shěn 38. 曾 Zēng 39. 彭 Péng 40. 吕 Lǚ 41. 苏 Sū 42. 卢 Lú 43. 蒋 Jiǎng 44. 蔡 Cài 45. 贾 Jiǎ 46. 丁 Dīng 47. 魏 Wèi 48. 薛 Xuē 49. 叶 Yè 50. 阎 Yán 51. 余 Yú 52. 潘 Pān 53. 杜 Dù 54. 戴 Dài 55. 夏 Xià 56. 钟 Zhōng 57. 汪 Wāng 58. 田 Tián 59. 任 Rén 60. 姜 Jiāng 61. 范 Fàn 62. 方 Fāng 63. 石 Shí 64. 姚 Yáo 65. 谭 Tán 66. 盛 Shèng 67. 邹 Zōu 68. 熊 Xióng 69. 金 Jīn 70. 陆 Lù 71. 郝 Hǎo 72. 孔 Kǒng 73. 白 Bái 74. 崔 Cuī 75. 康 Kāng 76. 毛 Máo 77. 邱 Qiū 78. 秦 Qín 79. 江 Jiāng 80. 史 Shǐ 81. 顾 Gù 82. 侯 Hóu 83. 邵 Shào 84. 孟 Mèng 85. 龙 Lóng 86. 万 Wàn 87. 段 Duàn 88. 章 Zhāng 89. 钱 Qián 90. 汤 Tāng 91. 尹 Yǐn 92. 黎 Lí 93. 易 Yì 94. 常 Cháng 95. 武 Wǔ 96. 乔 Qiáo 97. 贺 Hè 98. 赖 Lài 99. 龚 Gōng 100. 文 Wén

CREDITS: This list is based on a page containing the 100 most common names on Mingba.cn. That page also contains lots of less common names, along with pinyin. Check it out.