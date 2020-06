The Melon Pit

by John Pasden in language

Nothing too special about this photo… Summer’s here!

“Melon” in Chinese is 瓜 (guā). In this picture we have:

西瓜 (xīguā) watermelon, lit. “west melon”

甜瓜 (tiánguā) muskmelon, lit. “sweet melon”

Share this: Facebook

Twitter

Email



Share